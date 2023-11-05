ضبط 100 صفيحة جُبن مجهولة المصدر في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

حملات تموينية في البحيرة

تأتي الحملات التموينية استكمالاً لسلسلة الضربات التموينية الرادعة ضد المتاجرين بصحة وسلامة المواطنين والتى تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة بقيادة مجدي الخضر وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية

ضبط جبن فاسد في دمنهور

وشهد مركز دمنهور بمحافظة البحيرة اليوم تنفيذ حملة تموينية، أسفرت عن ضبط 100صفيحة جُبن مجهولة المصدر، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهدت أمس مدينة المحمودية حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما جرى تنفيذ حملة تموينية في مركز المحمودية تم خلالها تحرير 3 محاضر تموينية لعدد من المخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن.