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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة إذنا غرب الخليل

كتب:

منى السعيد
10:45 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
مدينة الخليل - أرشيفية

مدينة الخليل - أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» في نبأ عاجل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت منذ قليل، بلدة إذنا غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في عدة أحياء، وداهمت عددا من المنازل، وأطلقت قنابل الصوت والإنارة في المنطقة.

شهداء فلسطين 

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، باستشهاد 200 مواطن كلهم من الأطفال والنساء في 10 جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة خلال الساعات الماضية.

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