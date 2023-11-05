إزالة 95 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة (صور)

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً مع مصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء.

وشهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 95 حالة تعدي بمساحة 17286 متر مربع بنطاق 9 مراكز عبارة عن إزالة:

- 41 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 9965 متر مربع بقرى المسين والوفائية وكوم زمران بالدلنجات عبارة عن أسوار طولية وعرضية وحفر لإنشاء قواعد وأسقف وأعمدة خرسانية.

- 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 2627 مترا مربعا عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية.

- 11 حالة تعد بمساحة 1505 أمتار بقرية كوم البركة بكفر الدوار عبارة عن مبانى بالطوب الابيض وسملات خرسانيه وسقف خرسانى.

- 9 حالة تعد بمساحة 862 متر مربع عبارة عن حوائط وشدات خشبية برشيد

- 6 حالات تعد بمساحة 712 متر مربع بنطاق قرية كوم النصر بالمحمودية عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر وسملات خرسانية وأعمدة خرسانية.

- 4 حالات تعد بمساحة 530 مترا مربعا عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية وردم حفر بنطاق قرى النجاح وأبو بكر الصديق وأحمد عرابى بمركز بدر.

- 3 حالات تعد بمساحة 500 متر مربع على أراضي أملاك الدولة بنطاق قرية الحمراء بوادي النطرون عبارة عن أسوار بالطوب البلوك.

- 4 حالات تعد على الرقعة الزراعية بمساحة 365 مترا مربعا بشبراخيت عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر وأعمدة خرسانية،

- حالتي تعد بمساحة 220 متر مربع عبارة عن مباني بالطوب الأحمر بمركز ادكو.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.