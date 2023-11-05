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ترميم ورفع كفاءة مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى منوف العام

كتب:

إبراهيم الديهي
02:18 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
مستشفى منوف

مستشفى منوف

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال ترميم ورفع كفاءة مبنى الاستقبال والطوارئ علي مساحة 700 متر مربع بمستشفى منوف العام، والمكون من 5 طوابق، لتقديم الخدمات الطبية المتنوعة للمواطنين، بحضور الدكتور حاتم طاحون مدير المستشفى.

تجهيزات العناية المركزة في مستشفى منوف

وتابع المحافظ التجهيزات النهائية لوحدة العناية المركزة لقسطرة القلب بقوة 7 أسرة ، تبرع من أحد المواطنين، والتي تضم أحدث الأجهزة الطبية ذات الدقة العالية والتكنولوجيا المتطورة مع برامج حديثة في كل أنواع القسطرة التداخلية القلبية والمخية والطرفية والأطفال ، وسيتم الانتهاء من كافة الأعمال خلال شهر.

ووجه محافظ المنوفية بحصر كل الاحتياجات والتجهيزات لتزويدها بالمركز لضمان تقديم خدمات متميزة للمرضى، موجهاً بتكثيف الأعمال تمهيداً لافتتاحها تزامناً مع تدشين معهد الأورام بمنوف.

رصف شوارع مدينة منوف بتكلفة 22 مليون جنيه

وخلال الجولة، تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بعدد من الطرق والشوارع بمركز ومدينة منوف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وتابع المحافظ أعمال قطع الفرمة بشارع كلية الهندسة.

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بكافة مواقع العمل لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمختلف القطاعات للوقوف علي معدلات التنفيذ وتقديم التيسيرات اللازمة للانتهاء منها وفق المخطط الزمني المقرر.

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