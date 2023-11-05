إزالة 90 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال يومين في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية عن إزالة 90 حالة تعد خلال يومي السبت والأحد في 11 مركز على مساحة إجمالية 5 أفدنة و4 قيراط، وذلك في إطار التصدي لأي تعديات جديدة في المهد ومصادرة جميع مواد البناء ومعدات المقاول وتحرير محاضر للمقاولين كالمتعدين بالضبط، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصر كافة المتغيرات المكانية بكافة المدن والقرى وتحديدها للقضاء على البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وخاصة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأكدت محافظة الدقهلية في بيان، على متابعة جهود الوحدات المحلية من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية «الزراعة والشرطة والتموين والمتغيرات المكانية وجميع الجهات المختصة» في إزالة التعديات بالبناء المخالف وبدون ترخيص علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة 90 حالة تعد خلال يومين في الدقهلية

وذكرت أنه تم إزالة 90 حالة تعدي خلال يومي السبت والأحد في 11 مركزا على مساحة إجمالية 5 أفدنة و4 قراريط

وهي كالتالي:

- الجمالية 26 حالة

- ميت غمر 17 حاله

- ميت سلسيل 10 حالات

- أجا 5 حالات

- المنزلة 4 حالات

- بلقاس 14 حالة

- منية النصر 6 حالات

- طلخا 5 حالات

- دكرنس حالة واحدة

- المطرية حالة واحدة

- السنبلاوين حالة واحدة

إزالة التعديات بالبناء المخالف دون ترخيص

وشددت على إزالة كافة التعديات بالبناء المخالف دون ترخيص في جميع المراكز وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، والتصدي لأي تعديات جديدة بالبناء المخالف في المهد ومصادرة جميع مواد البناء ومعدات المقاول وتحرير محاضر للمقاولين كالمتعدين بالضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.