إشادات بالفنانة نور إيهاب بعد نجاحها في حكاية «عيشها بفرحة»

إشادات عديدة نالتها الفنانة نور إيهاب بعد نجاحها في دور عليا بحكاية عيشها بفرحة ضمن مسلسل 55 مشكلة حب والذي يعرض على قناة on.

ونشرت نور إيهاب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» البوستر الدعائي لها في المسلسل معلقة: قولولي رأيكوا في دور عاليا؟عاليا، عشيها بفرحة 55 مشكلة حب.

لتنهال عليها التعليقات كالتالي: كان دور حلو أوي الأخت صاحبة أختها اللي بتخاف عليها وعلى مصلحتها بجد دور عاليا حلو أوي، وقال تعليق آخر: شطورة وجميلة كالعادة بتخليني كل مرة أقول إن دي هتكون أفضل شخصية إيمي أكتر حاجة بتميزك عن غيرك وإنتي بجد شخصية استثنائية، مبسوط بردود أفعال الناس على شخصيتك تستاهلي كل خير.

حكاية عيشها بفرحة

حكاية«عيشها بفرحة»، هي الحكاية التالتة ضمن مسلسل «55 قصة حب» المأخوذ من كتاب الدكتور مصطفى محمود، وتعرض حصريا على شبكة قنوات «ON»، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، من بطولة هبة مجدي، هاني عادل، رانيا منصور، حسن أبو الروس، محمود ياسين ونور إيهاب.