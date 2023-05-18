انهيار الممثلة نور إيهاب حفيدة المطرب عبد الغني السيد في جنازة جدتها

شيع عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، جنازة ليلى عبدالغني، ابنة الفنان عبدالغني السيد، أحد أشهر نجوم الطرب في القرن الماضي، وهي جدة الفنانة الشابة نور إيهاب، التي دخلت في نوبة بكاء شديدة خلال صلاة الجنازة حزنًا على وفاة جدتها لأمها، والتي كانت نعتها صباح اليوم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

صلاة الجنازة على ابنة عبدالغني السيد

وشاركت الفنانة ريهام عبد الغفور في صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة، وحرصت على الوقوف بجوار نور إيهاب ومساندتها، خصوصًا لوجود علاقة صداقة قوية تجمع بينها وبين والدة نور إيهاب.

الدفن في مقابر السيدة عائشة

ونعت ريهام عبدالغفور، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم وفاة الراحلة ليلى ابنة عبدالغني السيد، ووصفتها بأنها بمثابة أمها الثانية، خصوصًا وأنها والدة صديقة عمرها والدة نور إيهاب.

ومن المقرر الانتقال إلى مقابر السيدة عائشة حتى يوارى جثمان الفقيدة الثرى، بعد أداء صلاة الجنازة عليها في مسجد السيدة نفيسة، حسب ما أعلنت ريهام عبدالغفور عن موعد ومكان الجنازة، ولم يتحدد تفاصيل موعد استقبال الأسرة للعزاء.