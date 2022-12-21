خطوبة نور إيهاب في حفل عائلي والجمهور يشاركها فرحتها

احتفلت الفنانة نور إيهاب، بخطبتها على الفنان نور بدر، أمس الثلاثاء، في احتفال عائلي مفاجئ، وفوجئت بتقدم نور بدر لخطبتها أثناء خروجها مع أصدقائها.

تعليقات الجمهور بعد خطوبة الفنانة نور إيهاب

توالت عليها التعليقات من زملائها بالوسط الفني، إذ كتبت الفنانة شيري عادل عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» قائلة، «حبيبتي، قلبي، أختي»، وتعليق آخر «الله مسلسل إلا أنا كان بشرة خير، فرحتوني أوي ما شاء الله قمرين، ربنا يسعدكم يا حبايبي يارب»، وقالت الفنانة ولاء الشريف، «مبروك».

نجاح نور إيهاب في مسلسل «أعمل إيه»

حققت الفنانة نور إيهاب نجاحاً كبيراً خلال مسلسل «أعمل إيه» الذي شاركت في بطولته أخيرا، وجسدت فيه دور ابنة خالد الصاوي وصابرين بحسب الأحداث التي انتمت لنوعية الدراما الاجتماعية التي حازت على إعجاب الجمهور من مختلف الفئات والأعمار.

أبطال مسلسل «أعمل إيه»

بطولة «أعمل إيه» طارق عبدالعزيز، مفيد عاشور، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، محمد مهران، نهال عنبر، دنيا المصري، أحمد جمال سعيد، صبري عبدالمنعم، حمدي هيكل، أيمن عزب، ريهام الشنواني، سامية طرابلسي، حسن العدل، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبدالحميد.