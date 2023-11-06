أسعار الحديد اليوم الاثنين 6-11-2023 في الأسواق المصرية

نشرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين 6-11-2023، أسعار الحديد في المصانع والشركات، إذ سجلت أسعار الحديد استقرارا عن أمس، بعدما سجل خام الحديد انخفاضا وصل لـ161 جنيها في سعر الطن لحديد عز.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن الفترة الحالية شهدت انخفاضا في سعر الحديد حال مقارنتها بأسعاره في شهري يونيو ويوليو الماضيين، موضحا أنه في آخر شهرين باتت الأسعار مستقرة في المصانع، ما انعكس على الأسواق، في تصريح سابق لـ«الوطن».

سعر الحديد الاستثماري

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الاثنين 6-11-2023، إذ سجل سعر الحديد الاستثماري ما قيمته نحو 37550 جنيها للطن من تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز 39 ألفا و950 جنيها للطن، تسليم أرض المصنع، يضاف إليه هامش للنقل والربح لدى تجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 6-11-2023، نحو 39 ألف جنيه.

سعر حدید الجارحي

سجل سعر حديد الجارحي اليوم، 35.500 ألف جنيه للطن، وسعر طن حديد الكومي 37 ألف جنيه.

سعر حدید مصر ستیل

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 36.500 جنيه، وسعر حديد المراكبي 37 ألف جنيه.

سجل سعر حديد بشاي اليوم الاثنين 41 ألف جنيه، وسعر حديد الجيوشي للصلب 39 ألف جنيه، وسجل سعر حديد السويس للصلب 39500 جنيه.