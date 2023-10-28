تراجع مفاجئ في سعر الحديد والأسمنت اليوم

انخفاض كبير شهده سعر طن الحديد الاستثماري عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، والتي كشفت تفاصيل أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم، حيث أفادت البوابة بانخفاض أسعار الحديد الاستثماري لأكثر من 1180 جنيها دفعة واحدة في الطن.

وانخفض سعر حديد عز بأكثر من 870 جنيها للطن، حيث بات يباع بسعر 36900 جنيه للطن، وقدرت قيمه الانخفاض بنسبة وصلت لـ2.32%.

انخفاض بأكثر من 1100 جنيه للطن

وبحسب الأسعار المحددة من بوابة الأسعار الحكومية فإن سعر الحديد الاستثماري بات يباع حاليا في الأسواق بسعر 35370 جنيها للطن، بانخفاض وصل لـ1187 ألف جنيه، في حين وصلت نسبة الانخفاض لـ3.25%.

أما وعن أسعار الأسمنت الرمادي، فقد انخفض سعره هو الآخر في الأسواق بحسب بوابة الأسعار لأكثر من 150 جنيها في الطن، حيث بات يباع حاليا بـ2033 ألف جنيه للطن، ووصلت نسبة الانخفاض لـ7.07% مقارنة بالاسعار السابقة.

أما وعن أسعار الحديد اليوم في الأسواق

سعر حدید المصریین

بلغ سعر حديد المصريين اليوم السبت نحو 35 ألفا و900 جنيه.

سعر حدید الجارحي

سجل سعر حديد الجارحي اليوم السبت نحو 34 ألف جنيه للطن.

سعر حدید مصر ستیل

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم 33 ألفا و900 جنيه للطن.

سعر الحدید الیوم

سعر حديد الجيوشي للصلب 33 ألفا و800 جنيه.

بلغ سعر حديد العلا 33 ألفا و800 جنيه.

سجل سعر حديد السويس للصلب 34 ألفا و700 جنيه.

سجل سعر حديد بشاي اليوم السبت 28-10-2023 نحو 36 ألفا و800 جنيه.