انخفاض جديد.. أسعار الحديد اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق المصرية

نشرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، اليوم السبت 4-11-2023، أسعار الحديد في المصانع والشركات، وسجلت انخفاضا وصل إلى 161 جنيها في سعر طن حديد عز، مقارنة بأسعار أمس.

سعر الحديد الاستثماري

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم السبت 4-11-2023، إذ سجل سعر الحديد الاستثماري ما قيمته نحو 37550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز 39 ألفا و927 جنيها للطن، تسليم أرض المصنع، يضاف إليه هامش للنقل والربح لدى تجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم السبت 4-11-2023، نحو 38 ألفا و900 جنيه.

سعر حدید الجارحي

سجل سعر حديد الجارحي اليوم، 38 ألف جنيه للطن، وسعر طن حديد الكومي 38 ألف جنيه.

سعر حدید مصر ستیل

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 38900 جنيه، وسعر حديد المراكبي 38877 جنيها.

سجل سعر حديد بشاي اليوم السبت، 39200 جنيه، وسعر حديد الجيوشي للصلب 38800 جنيه، وسعر حديد العلا 38800 جنيه، وسجل سعر حديد السويس للصلب 38700 جنيه.