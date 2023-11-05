رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون: «القاهرة الإخبارية» مشروع إعلامي عظيم

قال الكاتب الصحفي خالد حنفي رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، إن 30 يونيو ثورة عظيمة استرد فيها المصريون وطنهم والحياة وأنفسهم.

وأضاف «حنفي»، في حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «الدولة تسعى من بعد الثورة إلى ضبط فوضى المشهد الإعلامي الذي كان موجودا حينها، وسعت إلى أن تعبر الوسائل الإعلامية عن المواطن وقضايا الوطن».

«حنفي»: الثورة كان لها أعداءً من الداخل والخارج مثل التنظيمات الإرهابية

وتابع رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، أن الثورة كان لها أعداءً من الداخل والخارج مثل التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، والشخصيات السياسية والإعلامية التي وجدت نفسها خارج المشهد، وخاضت معارك حقيقية، ولكن كان الإعلام المصري رد فعل وليس فعل.

«حنفي»: كنا نبرر وندافع رغم أننا أصحاب حق

وواصل: «كنا نبرر وندافع رغم أننا أصحاب حق، والدولة لم تترك هذه الفوضى الإعلامية، حتى جاءت قناة القاهرة الإخبارية، حيث أصبحت مشروعا إعلاميا عظيما».