قوات الاحتلال تشن سلسلة غارات على الشريط الغربي لمدينة غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفان» أن آلة الحرب الإسرائيلية، شنت مساء اليوم الأحد، سلسلة غارات على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.

استشهاد وإصابة فلسطينيين

وأفاد شهود عيان، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في شارع المنصورة بحي الشجاعية، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وتزامنا مع غارات الطائرات الحربية، قصفت زوارق الاحتلال الحربية بعدة قذائف مناطق متفرقة شمال غرب مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة، والمناطق الساحلية المحيطة، إضافة إلى إطلاق قنابل وصواريخ فسفورية في المنطقة.