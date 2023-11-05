رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مقتل صحفي و4 من أفراد أسرته في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان

كتب:

شريف سليمان
06:44 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
قصف إسرائيلي

قصف إسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بمقتل صحفي و4 من أفراد أسرته في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر، أكّدت هيئة الأسرى الفلسطينية أن هناك 2080 حالة اعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وكشفت عن استشهاد شابين فلسطينيين، وإصابة 6 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استقبال إصابتين حرجتين للغاية برصاص جنود الاحتلال في مستشفى «بيت جالا» الحكومي.

واعتقل جنود الاحتلال، فلسطينيا يدعى إياد محمود طقاطقة، 36 عاما، من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منزله وتفتشيه والعبث بمحتوياته.

اقرأ المزيد:

سقوط مسيرة إسرائيلية بصاروخ في جنوب لبنان

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف جنوب لبنان بالمدفعية

إصابة مسعفين إثر قصف إسرائيلي لسيارة إسعاف جنوب لبنان

رشقات صاروخية متتالية من جنوب لبنان تضرب إسرائيل

«وفا»: تجدد غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان 

«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يقصف 3 قرى في جنوب لبنان
بقلم شريف سليمان