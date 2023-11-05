أسعار الأسمنت اليوم الأحد في التعاملات المسائية.. تغير مفاجئ

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 5-11-2023، تغيرا مفاجئا في الأسواق، إذ سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 2500.3 جنيه كأدنى سعر، مقارنة بـ2334 جنيها سعر الطن في التعاملات الصباحية، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأسمنت الیوم في مصر

وتنشر الوطن، خلال السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الأحد 5-11-2023 في التعاملات المسائية، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأسمنت الیوم للمستھلك

وتتراوح أسعار الأسمنت اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق المصرية ما بين 2300 - 2600 جنيه للطن، وفقًا لنوع الأسمنت.

سعر طن الأسمنت الیوم في مصر

- أسمنت المعلم 2295 جنيها مقارنة بـ2290 جنيها في التعاملات الصباحية.

- أسمنت السهم 2180 جنيها، مقارنة بـ2100 جنيه.

- أسمنت الفهد 2195 جنيها مقارنة بـ2105 جنيهات.

- أسمنت وادي النيل 2150 جنيها مقارنة بـ2100 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

- أسمنت المسلح 2190 جنيها.

- جنوب الوادي 2150 جنيها.

- أسمنت المخصوص 2155 جنيها.

- أسمنت السويس 2175 جنيها.

- أسمنت السويدي 2155 جنيها.

- أسمنت العسكري 2195 جنيها.

- أسمنت النصر 2150 جنيها.

- أسمنت المهندس 2170 جنيها.

- أسمنت تايتان 1950 جنيها.

- أسمنت المصري 2170 جنيها.

- أسمنت الممتاز 2150 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ2150 جنيها.

- أسمنت حلوان 2150 جنيها.

- العسكري بني سويف 2050 جنيها.

- أسمنت المنيا 2150 جنيها.

- أسمنت التعمير 2180 جنيها.

- أسمنت قنا 2160 جنيها.

- أسمنت الماكس 2050 جنيها.

- أسمنت النهضة 1990 جنيها.

- أسمنت المصريين 1980 جنيها.

- أسمنت العامرية عادة 1990 جنيها.

- أسمنت البرج 1990 جنيها.

- أسمنت السد العالي 1890 جنيها.

- أسمنت أسوان 2095 جنيها.

- أسمنت الصعيد 2070 جنيها.

- أسمنت أسيوط 2080 جنيها.

سعر شیكارة الأسمنت الیوم

ويتراوح سعر شيكارة الأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الأحد 5-11-2023، ما بين 120 - 135 جنيها، وفقًا لسعر طن الأسمنت في السوق.