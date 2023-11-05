رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون: تهجير الفلسطينيين ليس حلا.. ومصر ترفضه

قال الكاتب الصحفي خالد حنفي، رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، إن الدولة المصرية كانت تحتاج إلى قناة بحجم القاهرة الإخبارية لأسباب كثيرة، لافتا إلى أن بداية أحداث غزة شهدت معالجات لقنوات إعلامية عربية كانت منحازة بشكل كبير لما يفعله الكيان الصهيوني من جرائم تجاه الأمة، وليس الفلسطينيين فقط.

وأضاف «حنفي»، في حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «كنا نحتاج إلى قناة كبيرة تجسد وتعبر عن إيمان المصريين بالقضية الفلسطينية، والموقف المصري عظيم، فهو ضد التهجير لأنه نهاية القضية».

وتابع رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، أن الرئيس السيسي أكد أهمية حل الدولتين، بعدما كانت القضية الفلسطينية منسية، كما أن مصر ضد التهجير دائما.

وواصل: «يجب ألا تحل القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري، وإذا كان العالم يضغط أو يخاطب بكل قوة حتى نستجيب لهذا الأمر، فإنه يجب أن يتحرك لوقف هذه الحرب».