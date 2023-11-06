مصدر عسكري مسؤول بالأردن: أرسلنا مساعدات طبية عاجلة لغزة ليلا بواسطة المظلات

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه وبتوجيهات من ملك الأردن، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أوشكت إمداداته على النفاد.

وتابع: تأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.

يذكر أن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أفادت ‏أن آلة الحرب الإسرائيلية، شنت سلسلة غارات على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية بعدة قذائف مناطق متفرقة شمال غرب مدينة غزة، وذلك تزامنا مع غارات الطائرات الحربية.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة، والمناطق الساحلية المحيطة، إضافة إلى إطلاق قنابل وصواريخ فسفورية في المنطقة.