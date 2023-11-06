«الأرصاد الجوية» تحذر من شبورة كثيفة على الطرق السريعة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي المركبات من الشبورة المائية الكثيفة، والقيادة بهدوء وحذر، نظرا لوجود شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على المحور حاليا، لافتة إلى استمرارها لحين ظهور أشعة الشمس بشكل كامل.

وأوضحت الهيئة أنّ الضباب ناتج عن الشبورة الكثيفة، نظرا لوصول الرطوبة إلى نسبة 90% فيما أعلى، ويعمل على حجب الرؤية بالتزامن مع شروق الشمس، وهي ما تزيد حدوث تهيج كتل الضباب المتركمة منذ ساعات الليل المتاخر والصباح الباكر، وتعمل على انخفاض مستوى الرؤية على الطرق السريعة والقريبة من المزوعات والمسطحات المائية.

يذكر أنّ الإدارة العامة للمرور، قامت بإغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، نظرا لكثافة الشبورة المائية وإعاقتها الرؤية، ومنعا لوقوع الحوادث، وذلك بعد صدور تحذير من هيئة الأرصاد الجوية من كثافة الشبورة التي تصل إلى حد الضباب.