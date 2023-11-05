الطقس في الأيام المقبلة بالمحافظات.. أمطار رعدية وارتفاع درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة بجميع المحافظات، ظاهرتين جويتين مؤثرتين على مدار الأيام القليلة القادمة، إذ تحذر هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على عددٍ من المناطق، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على العديد من الطرق خلال الصباح الباكر وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة بجميع المحافظات، ودرجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، والظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة لمدة أسبوع

ووفقًا للأرصاد الجوية، فإنّ درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع كالتالي:

حالة الطقس اليوم وغدا

وكشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم وغدا في جميع المحافظات، إذ يسود طقس حار خلال النهار على القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد والوجه البحري، وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، ويصبح لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما إنّه من المتوقع كثافة الشبورة المائية من 4 لـ8 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وتتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء، تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس

وبحسب توقعات الطقس في الأيام المقبلة، فإنّ الأرصاد الجوية أوضحت تفاصيل حالة الطقس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، إذ من المتوقع أن تشهد شبورة مائية كثيفة من 4 لـ8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء.

كما إنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وتضمنت توقعات حالة الطقس في الأيام المقبلة، وتحديدًا يوم الجمعة شبورة مائية كثيفة من 4 لـ8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.