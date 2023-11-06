تعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة.. زيادة بنسبة 15%

قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر الجاري اعتبارًا من يوم الأحد 15 نوفمبر 2023، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15%.

موعد صرف تكافل وكرامة بالزيادة

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في وقت سابق عن صرف الزيادات الخاصة بمعاش تكافل وكرامة من شهر أكتوبر الماضي 2023، وذلك لـ 22 مليون شخص مستفيد.

ويمكن للمواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن معاشهم من خلال الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنا.

فحص بعض البطاقات وسبب إيقافها

وتستقبل لجنة التظلمات المُشكلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي الشكاوى الخاصة بالمواطنين ويتمّ فحصها، وأيضًا فحص لبعض البطاقات وسبب إيقافها والعمل على حل المشكلة.