تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى مساندة ودعم المواطنين من خلال برنامج تكافل وكرامة، وهناك عدد كبير من المواطنين يرغبون في معرفة الاستعلام عن الأسماء الجدد بتكافل وكرامة بالرقم القومي.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي وهل لهم حق الصرف من عدمه.

1- يمكن للمواطن الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة الاستعلام والشكاوي الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة والاستعلام عن الأسماء الجُدد من خلال الرقم القومي من هنا.

2- يختار المواطن برنامج تكافل وكرامة ويضغط على الاستعلام عن الأسماء الجُدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي.

3- يُسجل المواطن الرقم القومي الخاص به، ويضغط على كلمة استعلام.

4- ستظهر للمواطن نتيجة الاستعلام، وأيضًا حالة البطاقة إذا كانت سارية، من عدمه.

5- في حالة قبول المواطن المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يتمّ معرفة ذلك من خلال الاستعلام، أما في حالة رفض المستعلم يتمّ توضيح سبب الرفض.