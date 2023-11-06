عضو بـ«الشيوخ»: تصريحات ضرب غزة بـ«النووي» انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدان النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، والتي طرح فيها إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد خيارات إسرائيل في الحرب ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنّها انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

حملات إبادة جماعية

وأضاف «البدري»، في بيان له اليوم، أنّ مخطط تقسيم غزة وتهجير الفلسطينيين بات واضحًا وفقًا للخريطة التي وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منددًا بما تقوم به من حملات إبادة جماعية تجاوزت مبدأ الدفاع عن النفس.

وأشار إلى أنّ الصراع الذي نشاهده الآن الأعنف في القضية الفلسطينية، وهذا واضح في العدد الكبير للشهداء والجرحى من أطفال ونساء وشيوخ وشباب، إضافة إلى ضرب المستشفيات وسيارات الإسعاف وإعاقة دخول المساعدات للمدنيين.

تحقيق السلام في المنطقة

وطالب عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي بالوقوف على مسؤولياته وسرعة التدخل؛ لمنع كارثة إنسانية من شأنها تدمير المنطقة بأكملها، إضافة إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام في المنطقة وإدخال مزيدٍ من المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وأكّد أن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، يرجع إلى صمت المجتمع الدولي، مشددًا على أنَّ المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، التي تجاوزت الخطوط الحمراء، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هذه الانتهاكات تخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، مطالبا بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي تتمثل في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.

وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، المجتمع الدولي، بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة، بالتدخل لإنهاء معاناة الفلسطينيين داخل قطاع غزة والضفة الغربية.