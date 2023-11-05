خطة تنفيذ خط القطار الكهربائي الخفيف من الرحاب حتى الحي السكني «R3»

التقى وزير النقل اليوم، بيو لي رئيس شركة أفيك انترناشيونال وقيادات الشركة الصينية العالمية، خلال انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتيتة واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا والذي يحظى بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل.

وأكد رئيس شركة أفيك انترناشيونال، أن شركة أفيك ترحب بالتعاون مع وزارة النقل المصرية من خلال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف ومن جانبه أكد وزير النقل على عمق العلاقات التي تربط بين الدولتين الصديقتين مشيداً بالتعاون مع شركة أفيك في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف.

القطار الكهربائي الخفيف

وأوضح وزير النقل، أن هناك مجالات أخرى للتعاون بين الجانبين وخاصة في مجال توطين صناعة النقل في مصر مشيراً إلى أن مجالات التعاون المقترحة تشمل توطين صناعة قطارات المرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي الخفيف في مصر.

وكذلك خط القطار الكهربائي الخفيف المخطط الذي يتم تنفيذه بين مركز النقل أمام الرحاب وحتى الحي السكني «R3» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوطين صناعة دواخل الجرارات والعربات والاتوبيسات والمترو والقطار السريع للاضافة إلى امكانية التعاون في مجال تصنيع السفن التجارية ولاسيما السفن التجارية العملاقة

وهو ما رحب به رئيس الشركة، وأكد على أن الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة لدراسة مقترحات التعاون بين الجانبين في مجال توطين الصناعة وافضل نماذج التعاون لتفعيل هذا التعاون.