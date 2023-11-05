استعراض فوائد القطار الكهربائي السريع في الإذاعات المدرسية بالمنيا

يعد القطار الكهربائي السريع مشروعًا هامًا في منظومة النقل النظيف في مصر، ويعتبر جزءًا من ترام النقل المستدام وتطوير البنية التحتية، ويهدف المشروع إلى تحسين وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين مختلف المدن والمناطق في مصر، وتقليل الازدحام المروري والاعتماد على وسائل النقل العام الحديثة، هذا ما ذكرته الإذاعات المدرسية في عدد من المدارس تنفيذا لفعاليات مبادرة «وطني».

وقال فاضل النادي مدير مدرسة المنيا الثانوية الزراعية العسكرية، إن الإذاعية المدرسية قدمت كلمة في برنامج الإذاعة المدرسية عن أحد المشروعات القومية للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو مشروع القطار الكهربائي السريع، وذلك تحت إشراف سحر الصفتي، مشرفة التربية السكانية بالمدرسة.

القطار الكهربائي السريع يتضمن إنشاء أربعة خطوط

وتحدثت الكلمة عن القطار الكهربائي السريع، الذي يعد مشروعًا لإنشاء أربعة خطوط قطارات سكة حديد كهربائية فائقة السرعة في مصر، لنقل الأفراد والبضائع على مسافة تقدر بحوالي 2000 كيلومتر، حيث يربط الخط الأول بين مدينتي العين السخنة ومرسى مطروح، والخط الثاني بين مدينتي السادس من أكتوبر وأبو سمبل، والخط الثالث بين مدينتي قنا وسفاجا، والخط الرابع بين مدينتي بورسعيد وأبوقير.

تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية

وجرى إنشاء المشروع بتحالف شركات سيمنز الألمانية والمقاولون العرب وأوراسكوم كونستراكشون، وستتولى سيمنز تنفيذ جميع أعمال أنظمة المشروع الكهربائية والميكانيكية والسيطرة والتحكم، وكذلك تصنيع وتوريد القطارات الكهربائية وإنشاء ورشة الصيانة وتركيب معداتها، بينما ستتولى شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار ومحطات الركاب والأسوار، وتعمل شركة سيسترا الفرنسية كاستشاري عام للمشروع بخطوطه الثلاثة.

من خلال توفير قطارات سكة حديد كهربائية فائقة السرعة، ستتمكن الرحلات بين المدن المختلفة من الانتقال بشكل سريع وفعال، وستتميز القطارات بتقنيات حديثة مثل القدرة على التحكم في السرعة والأمان، وتوفير وسائل راحة للركاب مثل المقاعد المريحة وتكييف الهواء.

بالإضافة إلى ذلك، سيساهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، وسيعزز قطاع النقل والبنية التحتية في مصر، كما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية المناطق التي يمر بها المشروع.

وتعتبر عدد من المشروعات القومية مثل القطار الكهربائي السريع جزءًا من رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وتعكس هذه المشروعات التزام الحكومة بتحسين حياة المواطنين وتطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات المجتمع، فبهذا المشروع وغيره من المشروعات القومية، تعمل الحكومة المصرية على تعزيز التنمية في البلاد وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

ومبادرة «وطني» أطلقتها الإدارة التعليمية في مركز المنيا تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتنفيذًا لتوجيهات حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم، وبقيادة الدكتور علي عبد السلام، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، وتحت إشراف نجلاء الكاشف، مديرة العلاقات العامة والإعلام ومنسقة عامة مبادرة وطني بإدارة المنيا التعليمية.