10 معلومات عن غواصة أوهايو النووية الأمريكية بعد وصولها لشرق المتوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، انضمام غواصة نووية أمريكية جديدة إلى حاملتي طائرات أمريكيتين في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنَّ الغواصة النووية من فئة «أوهايو».

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة على حسابها في منصة «إكس»، تويتر سابقا، اليوم الاثنين، إنَّ الغواصة وصلت، أمس، لتنضم حاملتي الطائرات «آيزنهاور» و«جيرالد فورد» ومجموعة السفن الحربية التابعة لهما المنتشرة في المنطقة للجيش الأمريكي.

10 معلومات عن غواصة أوهايو النووية

ونشر موقع «العربية» معلومات عن غواصة أوهايو جاءت كالتالي:

1- تعد ضمن الغواصات الضخمة الرادعة للأسلحة النووية.

2- الغواصة لديها القدرة على إطلاق الصواريخ البالستية.

3- تطلق الغواصة صواريخ كروز.

4- من أكبر غواصات الصواريخ الباليستية في العالم.

5- تستطيع كل غواصة أن تحمل 24 صاروخ ترايدنت النووي.

6- تحمل العديد من الأسلحة التقليدية.

7- صممت للعمليات السرية والقتال تحت الماء.

8- لديها القدرة على البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى 3 أشهر.

9- تمّ بناء 18 غواصة من هذه الفئة بين عامي 1976 و1997.

10- ولا يزال نحو 14 منها في الخدمة حاليًا.

ماذا يعني وصول هذه الغواصة للشرق الأوسط؟

يكشف وصول غواصة نووية إلى الشرق الأوسط مدى الاستنفار في المنطقة، منذ بدء الصراع الحالي في 7 أكتوبر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، وسط مخاوف من توسع المواجهات إلى حرب إقليمية أوسع.