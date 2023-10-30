تراجع كبير في سعر السكر اليوم الاثنين 30-10-2023

تراجع سعر السكر اليوم بقيمة 7 جنيهات في الكيلو، ليصل سعره إلى 28 جنيها مقابل 35 أمس، وذلك ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار بالتعاون مع التجار والغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

سعر السكر اليوم في المحلات

وسجل سعر السكر اليوم في المحلات نحو 28 جنيه لسكر بهية، فيما بلغ سعر سكر الحمد 28 جنيها، وسكر الضحى نحو 29 جنيها.

أسعار السلع الغذائية المختلفة في المجمعات

كما تراجعت أسعار السلع داخل المبادرة، حيث بلغ سعر الأرز المعبأ عريض الحبة 22 جنيها بدلا من 28، والأرز المعبأ المستورد بـ20 جنيها بدلا من 25، والمكرونة 350 جراما بسعر 6 جنيهات بدلا من 7.5، والمكرونة كيلوجرام بسعر 17.50 جنيه بدلا من 20.

أسعار الزيت داخل مباردة خفض الأسعار

وبلغ سعر زجاجة زيت خليط 800 مللي 40 جنيها بدلا من 45، وسعر زجاجة زيت خليط 700 مللي بـ31 جنيها بدلا من 40، وسعر زجاجة زيت خليط وزن لتر بـ46 جنيها بدلا من 56، والزيت الخليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118.