إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية طعن بالقدس الشرقية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية طعن بالقدس الشرقية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9883 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

أكثر من ثلثيهم الأطفال والنساء والمسنين

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي الصادر عنها أمس الأحد، أن 9730 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 153، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف 3 مستشفيات رئيسية وهي (الشفاء، وناصر للأطفال، والقدس) يوم أمس.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الشفاء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، وهو يعد من أكبر المستشفيات في القطاع ويعالج آلاف المرضى ويستضيف آلاف النازحين، كما أن المولد الكهربائي الرئيسي للمستشفى الاندونيسي شمال غزة توقف عن العمل بسبب نقص الوقود، كما استهدف العديد من الألواح الشمسية في المستشفيات والمخابز.