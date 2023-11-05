«وفا»: مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بحوسان غرب بيت لحم

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب إغلاق المحلات التجارية في قرية حوسان غرب بيت لحم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

قوات الاحتلال تطلق الرصاص وقنابل الغاز

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لمراسلنا، بأن المواجهات تركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت دون ان يبلغ عن إصابات .

وأضاف حمامرة أن قوات الاحتلال اتخذت من بعض أسطح المنازل نقاط مراقبة، بعد ان استولت عليها وحولتها الى ثكن عسكرية .