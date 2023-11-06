دعاء لأهل فلسطين للشيخ مشاري راشد.. «اللهم اربط على قلوبهم وأجبر كسرهم»

دعاء لأهل غزة وفلسطين، يبحث عنه المسلمون بشكل يومي، لمساندة الأشقاء في غزة وفلسطين، والتوسل إلى الله لرفع البلاء عنهم، ورد كيد الاحتلال الغاشم في نحره، إذ يتعرض أهالي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، لانتهاكات وحشية وحرب إبادة، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

دعاء لأهل غزة وفلسطين

دعاء لأهل غزة وفلسطين، يتناوله «الوطن» في السطور التالية، مستعرضاً، دعاء بصوت الشيخ مشاري راشد، سائلين المولى عز وجل الإجابة، ونصرة أهل فلسطين، ورفع الظلم عنهم.

دعاء لأهل غزة وفلسطين للشيخ مشالي راشد

«اللهم يا منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، أذق الصهاينة شر عذاب، اهزمهم وزلزلهم يا سريع الحساب».

«اللهم اسحقهم، وإكبتهم وأقظف الرعب في قلوبهم، واجعل الدائرة عليهم، يا عزيز، يا وهاب».

«اللهم نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك آله الحق، آمين».

دعاء لأهل فلسطين وغزة

«اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاصبين، اللهم اجعله شامخاً عزيزا إلى يوم الدين، اللهم أخرج الصهاينة منه أذلة صاغرين، وأرزقنا فيه صلاة قبل الممات، يا رب العالمين».

«اللهم أكشف الضُر عن إخواننا المسلمين، في فلسطين وفي كل مكان، اللهم أنصرهم وثبتهم، يا قوي يا عزيز، اللهم وحد صفوفهم، وأجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين».

«اللهم اربط على قلوبهم وأجبر كسرهم، وكن لهم عوناً ونصيرا يا رب العالمين».

مساندة أهل فلسطين

وكانت أعلن الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجممهورية، أنه يجوز أداء الزكاة بتقديم المساعدات لإخوتنا الفلسطينيين على أن يكون ذلك من خلال القنوات الرسمية للدولة، مشيرا إلى أن تصفية القضية الفلسطينية أكبر جريمة تحاول القوى الدولية توريطنا فيها، وأن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها ولا نقبل إماتتها، مؤكدا أن ما يحدث من هجمات غاشمة على الفلسطينيين وصمة عار في جبين الإنسانية.