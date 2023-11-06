«عربية النواب»: اعتراف إسرائيل بقصف سيارات الإسعاف في غزة وصمة عار

قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة شؤن عربية، إن اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا بقصف سيارة إسعاف في قطاع غزة بمثابة وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والبشرية جمعاء، متسائلاً: «لماذا يصمت ويتخاذل المجتمع الدولي تجاه جرائم الحرب والإبادة والمجازر البشرية والدموية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية؟

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وقال «مقلد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيسي وراء استمرار جيش الاحتلال في القيام بمثل هذه الجرائم الخطيرة، والتي وصلت إلى اعتراف جيش الاحتلال بقصف سيارة إسعاف داخل قطاع غزة، مطالبًا العالم كله بسرعة التدخل العاجل والسريع لإنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل من الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين.

إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني

وأكد النائب أن الأمر يتطلب من منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى، مساندة ودعم وتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الذي استمر لعقود طويلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.