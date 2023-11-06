بريطانيا تسحب مؤقتا بعض موظفي سفارتها في لبنان

أعلنت الخارجية البريطانية عن سحب مؤقت لبعض موظفي سفارتها في لبنان، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وتعرضت سيارة مدنية في الجنوب اللبناني إلى قصف بمسيرة إسرائيلية أمس، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أطفال وسيدة وإصابة آخرين.

وكانت السيارة تسير على الطريق الرئيسي الواصل بين منطقتي عيناتا وعيترون في بلدة بنت جبيل بالقطاع الأوسط في الحدود اللبنانية الجنوبية، وتقودها سيدة وبصحبتها والدتها وبناتها الثلاث قبل أن يستهدفها قصف إسرائيلي أدى إلى انقلابها عن الطريق واشتعال النيران فيها.

يُذكر أنَّ القصف الإسرائيلي مستمر على مناطق بالجنوب اللبناني منذ بداية التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية في الثامن من أكتوبر الماضي، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها القصف إلى استشهاد أطفال.

وتفيد التقديرات إلى سقوط أكثر من 60 مقاتلا بالجانب اللبناني منذ اندلاع التوترات فضلا عن سقوط عدد من الضحايا بين المدنيين.