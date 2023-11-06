نزوح أكثر من 40 ألف شخص من الحدود اللبنانية الجنوبية بعد التصعيد العسكري

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ التصعيد العسكري على حدود لبنان الجنوبية مستمر، ونزوح أكثر من 40 ألف شخص من الحدود اللبنانية الجنوبية إثر التصعيد.

وفي سياق آخر، أعلنت إسرائيل إغلاق مجالها الجوي المدني على بُعد 6 كيلومترات من حدود لبنان وكذلك حدود سوريا شمالا، ومع حدود قطاع غزة جنوباً أيضاً.

الضغط على إسرائيل لاحترام الوضع القانوني بالقدس

كانت وزارة الخارجية اللبنانية دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لاحترام الوضع القانوني والتاريخي لمدينة «القدس»، والأماكن المقدسة بها، والتوقف عن تقييد حرية العبادة فيها.

كما أدانت خارجية لبنان في بيان رسمي، أمس، ما وصفته بـ «الإجراءات الإسرائيلية التعسفية وغير القانونية» والهادفة إلى الحد من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة بالقدس الشريف للاحتفال بـ«سبت النور» يوم السبت المقبل.