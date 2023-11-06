تداول 9 آلاف طن و536 شاحنة بضائع في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن، وتمّ تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و536 شاحنة و360 سيارة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وبحسب البيان شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، و293 شاحنة و350 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع، و243 شاحنة و10 سيارة.

حركة الملاحة بمواني سفاجا ونويبع وبور توفيق

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين «دليلة والحرية» فيما شهد الميناء أمس مغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2350 طن بضائع و250 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن الثلاث «آيلة، أور، وكوين نفرتيتي».

كما يستعد ميناء بورتوفيق، اليوم، لاستقبال السفينة LILY OF SEA وعلى متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 945 راكبًا بموانيها.