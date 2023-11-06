وفاة خال الفنان طارق الشيخ

أعلن الفنان طارق الشيخ، عن وفاة خاله، صباح اليوم الاثنين، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، بينما لم يكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتب طارق الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «إنا لله وإن إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله خالي.. أرجو الدعاء له بالرحمة».

وكان الفنان طارق الشيخ، قد تضامن مع أهالي فلسطين، في تلك الحرب الذي يشهدها قطاع غزة على مدار الشهر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 10 شخصًا، وذلك من خلال طرح أغنية جديدة تحمل اسم «لما النفس تهون على النفس».

واحتفل الفنان طارق الشيخ، مع جمهوره، الشهر الماضي، بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال حفل غنائي مفتوح للمواطنين، في ميدان الساعة بمدينة العريش، حيث شهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا.