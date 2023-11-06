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الإسكان: خطة استثمارية لضمان استدامة التنمية بالمدن الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:25 ص | الإثنين 06 نوفمبر 2023
الإسكان تعلن طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة علي المستثمرين

الإسكان تعلن طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة علي المستثمرين

أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات المشرف على مكتب وزير الإسكان، أهمية مواصلة نجاح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، في توفير الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وخاصة الفرص الاستثمارية المطروحة وفقاً لآلية السداد بالدولار تحويلاً من الخارج، والتي حققت نجاحاً كبيراً وشهدت إقبالاً متزايداً من المستثمرين.

وأصدر نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، حزمة من التكليفات لمسئولي وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة، وفى مقدمتها، وضع خطط استثمارية لكل مدينة، تعمل على توفير مصادر تمويل للإنفاق منها على الخطة التنموية للمدينة، وبخاصة توفير مصادر التمويل الدائمة، بما يضمن استدامة تحقيق الخطة التنموية للمدينة.

ووجه المشرف على مكتب الوزير، مسئولي وحدات الاستثمار بالمدن الجديدة، بإعداد كُتيب عن الفرص الاستثمارية المتاحة بكل مدينة، وخاصة الفرص الاستثمارية المميزة، والتي تتكامل مع الخطة التنموية للمدينة، وتوفر احتياجات سكانها، وتصدير الكُتيب بغلاف يحتوى على أهم المعالم الرئيسية المميزة للمدينة، مما يجذب المزيد من المستثمرين، ويساهم بدفع عجلة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويزيد من عوامل جذب المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.