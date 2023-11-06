فتح باب التقديم بأكاديمية هواوي لتدريب الشباب.. اعرف الشروط وكيفية الت

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة، بالتعاون مع شركة هواوي مصر عن فتح باب التقديم للالتحاق بأكاديمية شباب هواوي للحصول علي تدريب الذكاء الاصطناعي.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أهداف التدريب، وشروط التقديم، وكيفية التقدم للالتحاق بأكاديمية هواوي، وفقا لما نوهت وزارة الشباب والرياضة.

أهداف مشروع أكاديمية شباب هواوي

- تدريب الشباب في العديد من المجالات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي.

- سد الفجوة بين توافر المهندسين الكفء وبين المتطلبات المتسارعة لسوق العمل، وتفعيلاً لبرنامجها لبناء القدرات.

- إثراء إمكانات الشباب بمختلف المحافظات بخبراتها المشهودة عالمياً إيماناً منها بأهمية التأهيل المهني والاحترافي.

- تصعيد المتميزين للعمل كمدربين معتمدين من خلال الاكاديمية.

الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للتدريب

1- علي المتقدم أن يكون على معرفة مبدأية بأساسيات البرمجة.

2- يتراوح السن من 18 سنه وحتى 45 سنه.

3- ان يكون علي مستوي عال في استخدام الكمبيوتر وتحليل البيانات.

4- لديه معرفه شاملة عن تكنولوجيا المعلومات.

5- لديه معرفه شاملة عن الرياضيات والإحصاء وتحاليل البيانات.

6- أن يتحلي بالصفات التالية (تفاعلي - تعاوني - ملتزم - القدرة على العمل الجماعي)

كيفية التقديم

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنَّه على الراغبين في التقديم للالتحاق بأكاديمية هواوي الدخول علي اللينك التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBX_Bk01rIGYXbrwHDL1L5euYGqDqbdAjTh4SACgnBlHN4eA/viewform?fbclid=IwAR1vixwyaTVXTXde2gem0-G2FTJJg9HqfOwvqt9dvMnVd-WKr0sN1b0VkTw