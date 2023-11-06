رئيس مدينة الزينية بالأقصر يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي

عقد العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اجتماعا مع الشركات المنفذة لمشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة الزينية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لمناقشة ما تم الانتهاء منه من الأعمال.

تصريح تهدئة القطار

وشدد رئيس مركز ومدينة الزينية على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من المشروع، وفقا للجداول الزمنية المقررة، وذلك للتجهيز لرصف الطرق الرئيسية بالمركز والقرى التابعة، وأيضا سرعة البدء في أعمال الدفع النفقي لمعدية السكة الحديد، إذ جرى التواصل مع مدير هندسة السكة الحديد بأسوان المهندس عماد ميخائيل، لسرعة إنهاء موقف تصريح تهدئة القطار، والذي بدوره تواصل مع المهندس المسئول بشركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر، لإرسال التصريح المالي فورا لتسهيل استخراج تصريح التهدئة.

سرعة إنهاء الأعمال

واختتم الاجتماع بالاتفاق على سرعة إنهاء أعمال توصيل خط قطر 250 مم لمسافة 105 أمتار «طرد وسيب»، من عمارات الزينية بحري وحتى محطة رفع الزينية قبلي بالأقصر، كذلك أعمال توصيل خط طرد 450 مم بطول 70 مترا من محطة العشي لمحطة الصعايدة، وغرف التهوية المتبقية، كما جرى التنبيه على الشركات المنفذة بتغطية جميع الغرف لسلامة المواطنين، وخاصة طلبة وطالبات المدارس وكبار السن.