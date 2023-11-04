في العيد القومي الـ14.. الأقصر تشهد طفرة صحية بأعلى جودة لخدمة الأهالي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، إيمانا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة وتحقيقا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم.

أول محافظة في صعيد مصر

وفي فبراير 2021، وعبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، أطلق الرئيس إشارة البدء لتطبيق منظومة التأمين بمحافظة الأقصر، كإحدى محافظات المرحلة الأولى الست التي ستشهد تطبيق المنظومة الجديدة، وأول محافظة في صعيد مصر يُطبق فيها التأمين الصحي الجديد.

تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية

وشهدت الأقصر تنفيذ مشروعات بالمليارات لتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية والبالغ عددها 54 مركزًا ووحدة صحية و6 مستشفيات، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية وغير الطبية بهذه المنشآت.

ملايين الخدمات الطبية والعلاجية

تم تقديم ملايين الخدمات الطبية والعلاجية، من خلال مستشفيات «حورس التخصصي، طيبة التخصصي، الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي، الأطفال التخصصي، مجمع الأقصر الطبي الدولي»، وبلغ عدد المسجلين بمنظومة التأمين بالأقصر أكثر من 1.2 مليون مواطن ومن المقرر أن يبلغ عدد المنشآت الصحية التى ستعمل ضمن المنظومة بالأقصر 66 منشأة صحية لخدمة أهالي جنوب الصعيد.