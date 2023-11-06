أسعار الأرز المعبأ تتراجع في الأسواق المصرية.. «الضحى» بـ31.7 جنيه

تراجعت أسعار الأرز المعبأ في الأسواق والمحلات المصرية، اليوم الاثنين 6-11-2023، ليسجل سعر كليو الأرز المعبأ 33.56 جنيه، ليكون بذلك قد تراجع بنحو 1.81 جنيه عن أسعار أمس، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار الأرز اليوم في مصر

وتنشر «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الأرز اليوم الاثنين 6-11-2023، في الأسواق والمحلات المصرية، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

سعر أرز السوهاجي

بلغ سعر كليو أرز السوهاجي 29.35 جنيه.

سعر أرز الضحى

بلغ متوسط سعر كيلو أرز الضحى 31.7 جنيه.

سعر أرز زمزم

فيما سجل بلغ متوسط سعر أرز زمزم 29.73 جنيه، متراجع بنحو 1.47 جنيه عن سعر أمس.

مبادرة خفض أسعار السلع

وأطلقت الحكومة المصرية، مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، التي انطلقت 14 أكتوبر 2023، على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بهدف العمل على خفض معدلات التضخم، وإحداث مزيد من الاستقرار، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي بها.