حالة الطقس غدا الثلاثاء.. حار وضباب والعظمى على القاهرة 31 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء، موضحة أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ،خلال النهار، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية ،وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنَّه يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة كثيفة صباحا

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد و تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

فيما يشهد غدا أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الثلاثاء 7-11-2023، كما يلي:

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 الصغرى 22 درجة مئوية.