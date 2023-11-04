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قصواء الخلالي: الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية تاريخي

كتب:

محمد عزالدين
09:40 م | السبت 04 نوفمبر 2023
قصواء الخلالي

قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن القضية الفلسطينية كانت قبل 7 أكتوبر الماضي مطروحة على مائدة الباحثين في الشأن الشرق أوسطي، ولم تكن متصدرة بهذا الشكل، ولم تعد للمشهد بقوة إلا بعد 7 أكتوبر.

صحف العالم تبحث عن القضية الفلسطينية

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أنه لا توجد صحيفة أو مركز على مستوى العالم عالم تقريبا إلا وتبحث عن القضية الفلسطينية.

وأوضحت أن الدولة المصرية والشعب المصري والشعوب العربية وبعض دوائر القرار العربي تنحاز للقضية الفلسطينية لكن كلاً على طاقته واستطاعته وقدر مصالحه، ومصر تقدم ما لديها لأن هذا دورها التاريخي في القضية الفلسطينية.

تهديد الأمن القومي العربي

وأشارت إلى أن الجميع يبحث عن مصلحته، فالولايات المتحدة الأمريكية مصلحتها في وجود دولة الاحتلال بالمنطقة لتهديد الأمن القومي العربي، فنجد أن الإعلام الأمريكي ومراكز الأبحاث الأمريكية وكبار المعنيين والمسؤولين ورجال أعمال أمريكا يدعمون ما يحدث من الجانب الإسرائيلي، وهذا ينطبق على بريطانيا وأوروبا.

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