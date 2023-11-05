باحث سياسي: المزايدات على الدور المصري في القضية الفلسطينية «مرفوضة»

قال الكاتب الصحفي والباحث السياسي، جمال رائف، إن المزايدات على الدور المصري في القضية الفلسطينية مرفوضة تماما وغير منطقية، والشارع العربي والشارع المصري وكل دول العالم لا تتقبلها.

الدور المصري في القضية الفلسطينية تاريخي

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «الدور المصري في القضية الفلسطينية لم يبدأ الآن لكنه دور تاريخي منذ عام 1948، والدولة المصرية وحدها دفعت دماءً ثمنا للدفاع عن القضية الفلسطينية».

وتابع: «تاريخيا، الدور المصري عظيم للغاية، والثوابت التي نتحدث عنها اليوم وُلدت منذ عام 1948، حيث دعمت مصرُ الأشقاءَ إنسانيا وسياسيا وحاولت إحياء مسار السلام طوال الوقت وغيرها من الأمور».

رؤية استشرافية لما سيحدث

وأكد: «بعد عام 2014، كان هناك رؤية استشرافية لما سيحدث من أحداث، وفي أولى خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمم المتحدة، فقد تحدث عن القضية الفلسطينية بدعما كانت متراجعة مقارنة بأزمات أخرى كانت موجودة على السطح مثل سوريا وليبيا واليمن، رأينا الرئيس السيسي يقول في الأمم المتحدة إن حلحلة القضية الفلسطينية سيتبعها حلحلة لكل قضايا المنطقة».