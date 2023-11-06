عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنون اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال، إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس.