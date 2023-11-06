رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

كتب:

أحمد عادل موسى
12:37 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنون اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال، إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس.

اقرأ المزيد:

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق جميع مداخل المسجد الأقصى

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 347 منذ «طوفان الأقصى»

ندوة عن قراءات في الإعلام العبري بعد طوفان الأقصى بـ«الصحفيين» اليوم

أستاذ آثار: قبة الصخرة ليست المسجد الأقصى كما يروي الإسرائيليون
بقلم أحمد عادل موسى