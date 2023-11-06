إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملات مكبرة بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الراضي الزراعية أسفرت عن إزالة 20 حالة تعدٍ على مساحة فدان و21 قيراطا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة 12 بناء مخالفا بسوهاج

وأوضح اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة، أن الحملات استهدفت قرى أولاد سلامة والدويرات والزوك بالمنشأة، وقرية الروافع بمركز سوهاج، مشيرا إلى إزالة 12 حالة تعد على مساحة 9 قراريط بمركز المنشأة، و8 حالات تعد على مساحة فدان ونصف بمركز سوهاج.

حملة لإزالة مخالفات البناء بسوهاج

شارك في حملة الإزالة، اللواء أحمد فجر نائب مدير أمن سوهاج، واللواء مجدي سليم مساعد مدير أمن سوهاج، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأحمد أبو همام رئيس مركز ومدينة المنشأة، وممثلي الإدارات الزراعية، وقوات الشرطة من مركزي سوهاج والمنشأة.