بعد إعلان الزمالك عرضه للبيع أول رد فعل من «فتوح».. عاجل

سيطرت حالة من الغضب على أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد قرار مجلس إدارة النادي عرضه للبيع، على خلفية ما بدر منه قبل مباراة زد في الجولة السادسة من مسابقة دوري Nile.

رد فعل أحمد فتوح بعد إعلان الزمالك عرضه للبيع

وأكد مصدرمقرب من اللاعب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن هناك حالة من الغضب سيطرت على أحمد فتوح بعد عرضه للبيع، بسبب وجود أزمات تواجهه في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه كان يرغب في الحصول على مستحقاته المتأخرة، لوجود أزمة مالية يعاني منها حاليا.

وأضاف المصدر: «أحمد فتوح في الوقت الحالي يمتلك عدة عروض أندية مصرية وخارجية، لكنه لم يحسم وجهته المقبلة، وما يتردد بشأن انتقاله إلى أي ناد وإتمامه الاتفاق غير صحيح نهائيا، واللاعب كانت أولويته التجديد في نادي الزمالك والاستمرار ضمن صفوفه».

وأعلن نادي الزمالك عرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع بشكل رسمي، وذلك بعد الأزمة التي أثارها الثلاثي خلال الفترة الماضية، وتحديدا قبل مباراة زد بالجولة السادسة من مسابقة دوري Nile.