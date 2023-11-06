جولات لمكتبة مصر العامة في مدارس البحيرة ضمن مبادرة «اقرأ وفكر»

نفذت، صباح اليوم، مكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، زيارة مدرسة الشوربجي الإعدادية بنين بمركز ومدينة كوم حمادة، حيث استفاد من أنشطة اليوم 72 طالبا بالمرحلة الإعدادية.

مبادرة «اقرأ وفكر» في البحيرة

كما تواصل مكتبة مصر العامة بدمنهور جولاتها بكل مدن ومراكز المحافظة، ضمن حملة «اقرأ . فكر. لمستقبل أفضل»، لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي لكل القرى والنجوع.

3 ورش عمل للطلاب

وأشار أحمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، إلى أن الزيارة تضمنت 3 ورش عمل بعنوان «لا للتطرف»، وهي ورشة رسم وورشة أشغال يدوية وورشة مسابقة فمعلومه وتوزيع هدايا.

يذكر أنه جار اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي الجاري.