الكشف الطبي على 779 حالة بالمجان خلال قافلتين في البحيرة (صور)

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية بقرية كفر الشيخ، التابعة لقرية مؤسسة البستان.

قوافل طبية في البحيرة

وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات، شملت «75 من الأطفال - 70 باطنة - 10 أمراض النساء - 20 تحاليل»، كما أجريت تحاليل اعتلال كلوي لـ30 حالة، إضافة إلى تقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة.

وقامت الإدارة البيطرية برش 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، إضافة إلى توعية المواطنين بخطورة مرض الحمى الثلاثية، ومبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان، وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات.

التوعية بصحة المرأة في القافلة الطبية

وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي، وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض، وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

ومن ناحية أخرى، تم تنظيم قافلة طبية بقرية ششت الأنعام بإيتاي البارود، تم خلالها الكشف على 574 حالة بمختلف تخصصات «باطنه - أطفال - أسنان- رمد - جلدية - نساء - عمل نظارات».