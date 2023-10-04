مؤشر الدولار يواصل مكاسبه عالميا.. ويقترب من أعلى مستوياته منذ عام

واصل مؤشر الدولار مكاسبه إلى 107.2 نقطة، وهو أقوى مستوى له منذ نوفمبر ويتبع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، حيث تستمر التعليقات المتشددة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في تعزيز التوقعات بأنّ أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة ممتدة.

وفي الوقت ذاته، تستمر البيانات الاقتصادية في الإشارة إلى اقتصاد مرن، حيث أظهر تقرير JOLTS عددًا أكبر من المتوقع من فرص العمل الشهر الماضي، بينما أشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى أصغر انكماش في نشاط المصانع منذ نحو عام لشهر سبتمبر.

مؤشر الدولار عالميا

وستتم مراقبة تقرير الرواتب القادم والتعليقات الأخرى من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب في الأيام المقبلة.

وارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية، مع نشاط الشراء الأكثر وضوحًا مقابل الدولار الأسترالي، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة.

توقعات سعر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

ويُتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 107.54 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics. على أن يتم تداوله عند 111.72 خلال 12 شهرًا.