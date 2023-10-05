مؤشر الدولار يتراجع عالميا.. والذهب يتعرض لضغوط بيع شديدة

تراجع مؤشر الدولار بشكل ملحوظ عالميا خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل تضرره من ارتفاع الذهب فوق 1820 دولارًا للأوقية، ليسجل 106 نقاط بفعل بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع.

وتعرض المعدن لضغوط بيع شديدة الأسبوع الماضي وسط إشارات متشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لكن المتداولين بدأوا في تقليص تلك الرهانات في ضوء البيانات الأخيرة.

مؤشر الدولار عالميا

أظهر تقرير ADP الأمريكي أن نمو الوظائف الخاصة بلغ إجمالي 89 ألف وظيفة في سبتمبر مقابل توقعات المحللين بإضافة 153 ألف وظيفة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر.

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

من المتوقع أن يجرى تداول الدولار الأمريكي عند 107.54 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يجرى تداوله عند 111.72 نقطة خلال 12 شهرًا.