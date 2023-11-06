تفاصيل المرحلة ‏الرابعة من مشروع قطار «LRT‏» في العاشر من رمضان

شهد وزير النقل، توقيع الاتفاقية الإطارية الخاصة بتصميم وتنفيذ المرحلة ‏الرابعة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان ‏‏للقطار الكهربائي الخفيف ‏LRT‏، بطول 16 كيلومترًا و3 محطات لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان‏، ووقع من الجانب المصري، الدكتور مهندس طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب اتحاد الشركات الصينية يو لي – رئيس شركة أفيك أنتل الصينية ليو تين خوا – رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة هندسة الجسور الكبرى للسكك الحديدية الصينية.

مشروع القطار الكهربائي الخفيف

وأكد وزير النقل أنّ استكمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف، يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على التوسع في تنفيذ شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي الأخضر صديق البيئة، لخدمة التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، إذ يعتبر القطار الكهربائي الخفيفLRT ‎ «السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان»، أحد أهم شرايين التنمية لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة «الشروق – العبور – المستقبل – هليوبوليس الجديدة – العاشر من رمضان – العبور الجديدة»، علاوة على ربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في المحطة المركزية عدلي منصور - والخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة / مطروح» في محطة العاصمة المركزية - مونوريل شرق النيل في محطة مدينة الفنون والثقافة، وقد جرى إنشاء مناطق انتظار للسيارات بجانب جميع محطات المشروع، لتشجيع ‏المواطنين على تقليل استخدام وسائل النقل السطحية وزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.

وأوضح وزير النقل، أنّ اتحاد الشركات الصينية بموجب هذه الاتفاقية الإطارية، سيوقع عقد «التصميم – التوريد – الإنشاء» للمرحلة الرابعة لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان بنفس أسعار المرحلة الثالثة من المشروع، إذ سيصمم جميع مكونات المشروع والأعمال الكهروميكانيكية وتوريد 8 قطارات، فضلا عن تنفيذ الأعمال المدنية للمحطات والسكة، بمعرفة مقاولي باطن محليين، وتحت إشراف اتحاد الشركات الصينية، وستتعاقد الهيئة على تنفيذ المسار وأعمال كباري المسار مع مقاولين محليين، كما ستدعم الشركة، الهيئة في الحصول على التمويل اللازم للمرحلة.

مراحل مشروع القطار الكهربائي الخفيف

وأشار وزير النقل إلى أنّ القطار الكهربائي الخفيف يُنفذ على خمس مراحل بطول نحو 111 كيلومترًا، وإجمالى 20 محطة كالتالي:

- المرحلة الأولى بطول 65.63 كيلومتر وعدد 11 محطة سطحية.

- المرحلة الثانية من بعد محطة مطار العاصمة حتى محطة مدينة الفنون والثقافة، بطول 3.18 كيلومتر، وعدد 1 محطة علوية.

- يجرى تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20.4 كيلومتر من محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية، بعدد 4 محطات «3 علوية +1 سطحية»، تشمل ورشة لتخزين القطارات.

- المرحلة الرابعة من بعد محطة مدينة العبور الجديدة وحتى محطة مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كيلومترًا بعدد 3 محطات «2 علوية +1سطحية».

- المرحلة الخامسة بطول 5.5 كيلومتر وصولاً إلى المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية.